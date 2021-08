Mémoires du Logis de la Vergne, Carte blanche à Joël Andrianomearisoa : “Pour ne jamais rencontrer la derrière heure”. Domaine de la Vergne, 18 septembre 2021, Alloue.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de la Vergne

### Accompagné d’un guide et en groupe, les visiteurs découvriront l’histoire du Logis de la Vergne, le parcours de Maria Casarès et une installation de l’artiste plasticien Joël Andrianomearisoa. **_POUR NE JAMAIS RENCONTRER LA DERNIÈRE HEURE_** Mémoires du Logis de la Vergne, Carte blanche à Joël Andrianomearisoa Accompagné d’un guide et en groupe, les visiteurs partiront à la découverte de l’histoire du Logis de la Vergne et particulièrement du parcours de Maria Casarès : sa vie d’artiste, de réfugié, de femme du XXe siècle. Au delà des traces laissées par son illustre propriétaire, cette visite sera également l’occasion de découvrir l’oeuvre de l’artiste plasticien, Joël Andrianomearisoa. L’été 2021 aura une saveur particulière. Il s’agit du dernier été où les visiteurs pourront découvrir le logis tel que Maria Casarès l’avait laissé. De nécessaires travaux de rénovation ne sauraient plus attendre. Pour faire oeuvre de ce moment particulier de l’histoire du domaine, il nous fallait ritualiser ce deuil pour accueillir au mieux cette nouvelle étape. Nous avons demandé Joël Andrianomearisoa de venir intervenir sur ces espaces et de proposer des installations dans le logis, pour mettre en perspective avec toute sa sensibilité et sa poésie cette problématique du temps qui passe et des traces de l’héritage qui demeurent. **Artiste invité :** Joël Andrianomearisoa Pour la première fois à La Maison Maria Casarès, un artiste plasticien de dimension internationale produira une oeuvre nourrie de l’atmosphère de ce domaine. Travaillant entre la Creuse et Madagascar et formé en architecture, la pratique de Joël Andrianomearisoa se situe entre construction plastique et poésie. Dans ses oeuvres aux titres évocateurs, les mots occupent autant de place que l’espace et les matières. À la frontière du théâtre, de l’architecture et de la création plastique, la recherche de cet artiste pluridisciplinaire résonne pleinement avec l’âme de ce lieu. Après la biennale de Venise et les Jardins de Chaumont-sur-Loire, il posera son regard sur le Domaine de la Vergne et ses fantômes. À travers son oeuvre, les visiteurs assisteront à ce “travail” en cours, un dernier adieu nécessaire pour entamer une nouvelle ère au Logis de la Vergne. **Artistes peintres au domaine de la Vergne :** Vous pourrez profiter également d’un parcours autour des artisans d’art et des artistes peintres organisé par l’association “Pauses Culturelles” d’Alloue dans les jardins du Domaine de la Vergne ainsi que du Château de l’Âge, propriété voisine ouverte également lors des Journées du Patrimoine.

Gratuit. Sur inscription. Départ toutes les heures. Jauge : 18 personnes par groupe.

Domaine de la Vergne Domaine de la vergne, 16490 Alloue Alloue Le Grand Pré Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00