Les trois musiciennes explorent le répertoire traditionnel grec, de la mer Égée à la mer Adriatique… Mémoires de sel, musiques traditionnelles Grecques. Les trois musiciennes explorent le répertoire traditionnel grec, de la mer Égée à la mer Adriatique. Elles vous emmènent à travers ce pays où le chant des vagues s’entremêle aux parfums des herbes sauvages, et où chacun peut tisser son propre voyage. Elisa Vellia, chant, harpe Maëlle Duchemin, chant, harpe, percussion Maëlle Coulange, oud, saz (duo Ishtar) Le duo Ishtar, c’est la rencontre de deux musiciennes passionnées par les musiques traditionnelles modales de Méditerranée. Théâtre Mandapa 6 rue wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/memoires-de-sel-musiques-traditionnelles 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/memoires-de-sel-musiques-traditionnelles

