Savez-vous combien de stèles commémoratives compte le village ? Sauriez-vous décrypter les symboles qui figurent sur le monument aux morts ? Quel matériau a été choisi pour leur édification ? Monuments aux morts, stèles, plaques commémoratives… Notre environnement quotidien est jalonné de nombreux témoignages des conflits armés passés (les deux guerres mondiales, la guerre d’Algérie). Tout en replaçant ces monuments dans leur contexte et en évoquant l’impact des conflits armés sur notre territoire, explorons le village à la découverte de ceux-ci. Diffusion en ligne sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram **Samedi 21 mai à 17h** Facebook : [https://www.facebook.com/abbaye.abondance](https://www.facebook.com/abbaye.abondance) Instagram: [[https://www.instagram.com/abbaye.abondance/](https://www.instagram.com/abbaye.abondance/)](https://www.instagram.com/abbaye.abondance/) Contenu également disponible à partir d’un QR-Code téléchargeable à proximité des stèles et du monument aux morts du village, ainsi qu’aux entrées du cimetière, de l’Abbaye d’Abondance et de la Mairie.

Gratuit

