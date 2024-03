Mémoires de Guerre Ecomusée d’Alsace Ungersheim, samedi 28 septembre 2024.

Mémoires de Guerre Les combats sur le Rhin 28 et 29 septembre Ecomusée d’Alsace Tarifs : Adulte : 16,50 € – Enfant (4 – 17 ans) : 11€ – Enfant (jusqu’à 3 ans) : gratuit

En partenariat avec les associations Soldats d’hier et Alsacemilitaria, l’Écomusée d’Alsace vous plonge dans l’un des événements marquants de la guerre 39-45 en Alsace : les combats sur le Rhin.

À travers cette reconstitution historique, rencontrez les soldats Alliés, ceux des troupes de montagnes allemandes et découvrez leurs conditions de vie dans les campements !

De nombreux objets d’époque seront également exposés, équipement militaire, véhicules, objets du quotidiens, documents et uniformes. Un moment d’histoire et de mémoire à vivre et à partager entre les générations et les nationalités.

Ecomusée d'Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

