En partenariat avec les associations Soldats d’hier et Alsacemilitaria, l’Écomusée d’Alsace vous plonge dans l’un des événements marquants de la guerre 39-45 en Alsace : la libération de Jebsheim. À travers cette reconstitution historique, rencontrez les soldats Alliés et ceux des troupes de montagne allemandes, découvrez leurs conditions de vie dans les campements et assistez au dressage des barricades ! Dates et horaires : Les 24 et 25 septembre 2022 – De 10h à 18h Contact : Tél : 03 89 74 44 74 Adresse mail : [info@ecomusee.alsace](mailto:info@ecomusee.alsace) Site internet : [https://www.ecomusee.alsace/fr/](https://www.ecomusee.alsace/fr/) Adresse postale : Écomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

Tarifs : Adulte : 16,50 € – Enfant (4 – 17 ans) : 11€ – Enfant (jusqu’à 3 ans) : gratuit

Reconstitution de la bataille de Jebsheim Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim Chemin du Grosswald Haut-Rhin

