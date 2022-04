Mémoires de guerre dans les casemates Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'exposition « Mémoires de Guerre : les habitants de Hanau-La Petite Pierre dans la tourmente entre 1939-1945 » a été présentée au château entre 2018 et 2020. La richesse des témoignages des habitants du territoire récoltés par la Communauté de communes Hanau- La Petite Pierre est telle que nous avons souhaité continuer à vous les proposer : les thématiques de la Libération et de l'opération Nordwind sont ainsi proposées de manière permanente dans une des casemates du château de Lichtenberg. Des témoignages audio viendront compléter l'exposition en 2022. Une manière de (re)découvrir et de se souvenir de cette période mouvementée de la vie du château !

