Mémoires de femmes + Nantaises de caractère Archives Départementales, 19 mai 2022, Nantes.

2022-05-19

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles.

à 18h30 – Ciné-concert : Mémoires de femmesLe ciné-concert Mémoires de Femmes est le fruit d’un projet d’action culturelle mené par le collectif d’artistes le Studio Fantôme entre novembre 2018 et décembre 2020, auprès de résidentes et de résidents d’un EHPAD à Brest, en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne et avec la participation de lycéens.Partant d’un recueil de paroles des résidentes et des résidents autour de la vie des femmes, le film associe images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne, musique originale et intervention des élèves qui ont participé à toutes les étapes et porté les mots de leurs aînées. Au final, un espace-temps est créé où la parole des femmes résonne avec les problématiques actuelles de notre société.Par Arnaud Le Gouëfflec et John Trap – Création 2021.Durée : 37 min.à 19h15 – Animation chantée avec les chanteurs et musiciens de Dastum 44 : Nantaises de caractèrePersonnages réels ou de fiction, de la duchesse Anne aux soeurs Amadou, de la fille du geôlier à celle qui « fait l’herbe reverdir », qui sont les Nantaises de caractère si présentes dans les chansons traditionnelles ? Une barbière amoureuse, une jardinière rusée, une aventurière qui délivre son amant… et des filles par dizaines, venez les retrouver dans des mélodies et des textes à découvrir ou redécouvrir. Par les chanteurs et musiciens de Dastum 44.Durée : 45 mn.

Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/