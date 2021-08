Sainte-Clotilde Archives départementales de La Réunion La Réunion, Sainte-Clotilde Mémoires de confinement Archives départementales de La Réunion Sainte-Clotilde Catégories d’évènement: La Réunion

Que restera-t-il de la période du confinement? Que dira-t-on de la pandémie de Covid-19 dans 50 ans ? Pour garder vivante la mémoire du confinement, le Conseil départemental a recueilli le témoignage de 30 acteurs et témoins de cette période : représentants de l’Etat et des collectivités, agents publics, agriculteurs, associations, entrepreneurs et artisans, commerçants, personnels de sécurité, personnels de la logistique et du transports, artistes, journalistes, syndicats… Ils ont été interrogés par l’historien Loran Hoarau sur le site du Lazaret de la Grande cChaloupe, lieu historique de la quarantaine à La Réunion. A partir de leurs témoignages, qui seront intégralement conservés aux Archives départementales, un documentaire de 52 min a été réalisé pour restituer cette période inouïe de notre histoire. Diffusion en avant-première du documentaire réalisé par le Conseil départemental et la société Nawar Productions Archives départementales de La Réunion 4, rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis, Sainte-Clotilde La Réunion

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

