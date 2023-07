Visite guidée de la cité-jardin de Stains Mémoires de cité-jardin Stains, 16 septembre 2023, Stains.

Visite guidée de la cité-jardin de Stains Samedi 16 septembre, 16h00 Mémoires de cité-jardin Sur inscription, jauge de 30 personnes

Construite par les architectes Eugène Gonnot et Georges Albenque entre 1921 et 1933, la cité-jardin de Stains, réhabilitée en 2020, a gardé nombre de ses éléments d’origine, parements de briques, décorations de mosaïques mais aussi ses cœurs d’îlots, lieux de convivialité autour de jeux d’enfants ou de jardins partagés. Venez découvrir cet exemple remarquable de logements sociaux alliant les avantages de la ville et de la campagne, cette cité-jardin a été labelisée patrimoine d’intérêt régional en 2018.

Mémoires de cité-jardin 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 58 69 77 93 https://www.tourisme93.com/stains https://www.facebook.com/associationregionaledescitesjardins/;https://twitter.com/Assocjs [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Métro ligne 13 : Saint-Denis Université / puis bus 253 – direction Mairie de Stains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

