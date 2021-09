Colmar Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie Colmar, Haut-Rhin Mémoires de boucharde Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie Colmar Catégories d’évènement: Colmar

### Participez à une visite guidée patrimoniale et géologique de la ville de Colmar avec Martial Boutantin. La promenade commentée partira du musée 11 rue Turenne où l’historique du bâtiment sera évoqué, notamment le siège de la corporation des tailleurs de pierres au XVe siècle et de la mairie au XIXe siècle. Elle se déroulera ensuite dans les rues de la ville et permettra de retrouver tout l’art de ces bâtisseurs, les tailleurs de pierre.

Gratuit. Inscriptions obligatoires dans la limite de 30 participants. Départ du circuit devant le musée, 11 rue Turenne, à 9h.

