Mémoires de Batz Salle des fêtes Batz sur mer, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Depuis 10 ans, les membres de l’association « Les Enfants du Bourg de Batz se Souviennent » et ceux de « Casson Mon Pays » oeuvrent pour retracer le déplacement de nombreux écoliers de Batz-sur-Mer au château du Plessis à Casson, près de Blain. De mai 1943 à juillet 1945, ils échappaient ainsi au manque de nourriture qui sévissait sur la côte et aux risques de bombardements. Leurs témoignages, parfois émouvants, ont été recueillis dans un livre « La guerre, des enfants, un château… », et leurs retrouvailles à Casson en 2015, ont été immortalisées par un film « Le sel et le miel ». Durant la même période, un groupe de travail est chargé par la commune de préparer le centenaire du premier conflit mondial.

Ce groupe devient « l’Association des Compagnons de la Mémoire du Temps Retrouvé » qui continue ses expositions, conférences et plaquettes portant sur des sujets en lien direct avec le passé de notre commune.

C’est pour célébrer les 10 ans de travail en commun entre Batz-sur-Mer et Casson, et présenter leurs travaux, que les trois associations organisent cette exposition qui retrace leurs recherches passées, en cours et futures.

Salle des fêtes rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire

EXPOSITION PATRIMOINE