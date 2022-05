Mémoires d’Aixois 1914-1918 La Grande Guerre vue à travers la presse locale

Mémoires d’Aixois 1914-1918 La Grande Guerre vue à travers la presse locale, 23 juin 2022, . Mémoires d’Aixois 1914-1918 La Grande Guerre vue à travers la presse locale

2022-06-23 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-23 20:00:00 20:00:00 “Presque partout, des bruits de bottes !

Dans le sud de l’Europe, un attentat anarchiste qui aurait pu passer inaperçu.

A Aix, tout est calme, tout semble calme… si calme… ” Conférence scénarisée : Joëlle Jacq, Mireille Ferrandez, Charles Brillet +33 4 42 91 98 88 https://www.lesamisdelamejanes.com/ “Presque partout, des bruits de bottes !

Dans le sud de l’Europe, un attentat anarchiste qui aurait pu passer inaperçu.

A Aix, tout est calme, tout semble calme… si calme… ” dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville