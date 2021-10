Mémoires – Concert Le Relecq-Kerhuon, 27 février 2022, Le Relecq-Kerhuon.

Mémoires – Concert 2022-02-27 16:00:00 – 2022-02-27 Rue Danton Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère Le Relecq-Kerhuon

Mémoires superposées, sens des mots trans-formés, improvisations, harmonies contrastées. Et toujours ces chants qui à l’intérieur de nous prennent forme et se diffusent vers l’autre, résonnent dans nos corps et voix mêlées, touchent, réveillent nos sens, aiguisent nos consciences. Fils aux incarnations multiples qui tissent et retissent encore cette voix du chœur, elle qui se métamorphose au creuset du chant des auteurs, puis vit par l’écoute de celui qui la reçoit.

Associé à la recherche d’un répertoire singulier, Voix Humaines expérimente à chaque nouvelle création la mise en mouvement du chœur. Une expérience sensorielle étonnante.

Avec les 25 chanteuses et chanteurs de l’ensemble vocal Voix Humaines.

Durée 55 minutes

Tout public

Cheffes de chœur : Anne Bien, Cécile Girod et Laure Leyzour

Création 2020

http://voixhumaines.fr/quisommesnous.html

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/memoires/

