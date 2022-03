MEMOIRE ET RESISTANCE Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes Hérault Portiragnes Deux récits fictifs sur la déportation, où s’entremêlent mémoire, transmission et liberté. Deux individus face au totalitarisme. Un père enseigne des valeurs humaines à son fils dans le wagon qui les mène à Auschwitz; tandis qu’une adolescente d’aujourd’hui recompose le passé de sa grand-mère à travers les chiffres de son tatouage.

Spectaculaire dans l'intime, ce diptyque questionne notre résistance d'aujourd'hui: raconter la grande Histoire à hauteur d'homme et transformer par la seule parole partagée des récits d'anonymes en héros ordinaires. Un spectacle qui convoque les mots du passé pour ouvrir un dialogue avec les nouvelles générations.

Spectaculaire dans l’intime, ce diptyque questionne notre résistance d’aujourd’hui.

accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48

Spectaculaire dans l’intime, ce diptyque questionne notre résistance d’aujourd’hui: raconter la grande Histoire à hauteur d’homme et transformer par la seule parole partagée des récits d’anonymes en héros ordinaires. Un spectacle qui convoque les mots du passé pour ouvrir un dialogue avec les nouvelles générations. Portiragnes

