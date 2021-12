MÉMOIRE ET RÉSISTANCE Courniou, 11 mars 2022, Courniou.

MÉMOIRE ET RÉSISTANCE Courniou

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11

Courniou Hérault Courniou

Un père enseigne des valeurs humaines à son fils dans le wagon qui les mène à Auschwitz, tandis qu’une jeune adolescente recompose le passé de sa grand-mère à travers les chiffres de son tatouage…

Chaque proposition convoque les mots du passé pour ouvrir un dialogue et une réflexion avec les nouvelles générations.

146298 de Rachel Corenblit.

L’histoire d’une jeune adolescente d’aujourd’hui. Mais avant tout, l’histoire d’une suite de chiffres tatoués sur le bras de sa grand-mère. Elle les a vu toute sa vie sans leur donner plus de sens. Puis un jour, en classe, elle comprend…

En ce temps-là, l’amour de Gilles Segal.

Un homme décide de raconter un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire : les 6 jours de voyage passés dans le wagon qui l’emmène vers les camps, et surtout la rencontre qu’il y fait d’un père et de son fils. Il nous conte l’extraordinaire volonté chez ce père de profiter de chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme…

A travers l’histoire de ces derniers, le récit évolue un peu à la manière du film « La vie est belle » de Benigni, et aborde sous l’angle philosophique, la notion de libre arbitre.

La compagnie : Créée à Montpellier en 2011, la compagnie Le Cri Dévot développe sa démarche artistique autour des écritures contemporaines et des projets participatifs. Ses dernières créations abordent le thème de la transmission et de la mémoire collective sous l’angle de la famille et de l’adolescence (Vivarium/création 2016), des souvenirs et de la communauté (Notre Empreinte/création 2017). Le diptyque est issu de cette réflexion et d’une création partagée en lycée qu’elle expérimente depuis 2016, «La Troisième Vague ». Depuis 2018, la compagnie mène un cycle de création sur la mémoire collective des soixante dix dernière années et dont l’œuvre littéraire d’Annie Ernaux constitue le fil rouge.

Tout public dès 11 ans

Équipe :

Textes/auteurs : Rachel Corenblit et Gilles Segal

Conception – Camille Daloz

Jeu – Emmanuelle Bertrand et Alexandre Cafarelli

Administratrice de production : Léna von Braun

Production : Cie Le Cri Dévot

Soutiens : La Région Occitanie (aide à la création 2017), CD du Gard, CD Hérault, Ville de Montpellier, La Baignoire (Montpellier), L’EPCC du Pont du Gard, Le Périscope (Nîmes) et la SPEDIDAM. La compagnie est conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère.

Ce diptyque se compose de deux récits fictifs liés à la déportation. Deux parcours intimes d’individus face à la grande Histoire, deux récits introspectifs où s’entremêlent les notions de devoir de mémoire, de transmission et de libre arbitre.

Un père enseigne des valeurs humaines à son fils dans le wagon qui les mène à Auschwitz, tandis qu’une jeune adolescente recompose le passé de sa grand-mère à travers les chiffres de son tatouage…

Chaque proposition convoque les mots du passé pour ouvrir un dialogue et une réflexion avec les nouvelles générations.

146298 de Rachel Corenblit.

L’histoire d’une jeune adolescente d’aujourd’hui. Mais avant tout, l’histoire d’une suite de chiffres tatoués sur le bras de sa grand-mère. Elle les a vu toute sa vie sans leur donner plus de sens. Puis un jour, en classe, elle comprend…

En ce temps-là, l’amour de Gilles Segal.

Un homme décide de raconter un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire : les 6 jours de voyage passés dans le wagon qui l’emmène vers les camps, et surtout la rencontre qu’il y fait d’un père et de son fils. Il nous conte l’extraordinaire volonté chez ce père de profiter de chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme…

A travers l’histoire de ces derniers, le récit évolue un peu à la manière du film « La vie est belle » de Benigni, et aborde sous l’angle philosophique, la notion de libre arbitre.

La compagnie : Créée à Montpellier en 2011, la compagnie Le Cri Dévot développe sa démarche artistique autour des écritures contemporaines et des projets participatifs. Ses dernières créations abordent le thème de la transmission et de la mémoire collective sous l’angle de la famille et de l’adolescence (Vivarium/création 2016), des souvenirs et de la communauté (Notre Empreinte/création 2017). Le diptyque est issu de cette réflexion et d’une création partagée en lycée qu’elle expérimente depuis 2016, «La Troisième Vague ». Depuis 2018, la compagnie mène un cycle de création sur la mémoire collective des soixante dix dernière années et dont l’œuvre littéraire d’Annie Ernaux constitue le fil rouge.

Tout public dès 11 ans

Équipe :

Textes/auteurs : Rachel Corenblit et Gilles Segal

Conception – Camille Daloz

Jeu – Emmanuelle Bertrand et Alexandre Cafarelli

Administratrice de production : Léna von Braun

Production : Cie Le Cri Dévot

Soutiens : La Région Occitanie (aide à la création 2017), CD du Gard, CD Hérault, Ville de Montpellier, La Baignoire (Montpellier), L’EPCC du Pont du Gard, Le Périscope (Nîmes) et la SPEDIDAM. La compagnie est conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère.

Courniou

dernière mise à jour : 2021-12-01 par