Tavers tavers Tavers Mémoire en mots et en mouvements – Histoire et Ruralité de Tavers – Fous de Bassan tavers Tavers Catégorie d’évènement: Tavers

Mémoire en mots et en mouvements – Histoire et Ruralité de Tavers – Fous de Bassan tavers, 19 septembre 2021, Tavers. Mémoire en mots et en mouvements – Histoire et Ruralité de Tavers – Fous de Bassan

tavers, le dimanche 19 septembre à 14:30

Par groupes de 25 personnes, 5,5 km de balade entre le bourg de Tavers et la Loire, jalonnés de mini conférences-rencontres sur des lieux remarquables, qui permettront de découvrir notamment : les ruelles du bourg, avec l’association La Fromagette, les espaces naturels de la Loire, avec le Conservatoire des Espaces Naturels, l’exposition in situ Les Traversées, avec Valimage, l’histoire de la marine de Loire, avec l’association Les Carnutes, des exploitations agricoles, etc. Le tout guidé par des agriculteurs et ponctué de Lettres Semées interprétées par la compagnie les fous de bassan ! Des pauses de ravitaillement seront offertes aux marcheurs. Durée 3h30 à 4h. Réservation obligatoire. Balade à travers l’histoire et la ruralité à Tavers entre le bourg et la Loire tavers 71 BIS Rue des Hautes Guignères, Tavers Tavers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Tavers Autres Lieu tavers Adresse 71 BIS Rue des Hautes Guignères, Tavers Ville Tavers lieuville tavers Tavers