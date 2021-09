Tavers Ancienne école Loiret, Tavers Mémoire en mots et en mouvements Ancienne école Tavers Catégories d’évènement: Loiret

Tavers

Mémoire en mots et en mouvements Ancienne école, 19 septembre 2021, Tavers. Mémoire en mots et en mouvements

Ancienne école, le dimanche 19 septembre à 14:30

Par groupes de 25 personnes, 5,5 km de balade entre le bourg de Tavers et la Loire, jalonnés de mini conférences-rencontres sur des lieux remarquables, qui permettront de découvrir notamment : – les ruelles du bourg, avec l’association La Fromagette – les espaces naturels de la Loire, avec le Conservatoire des Espaces Naturels – l’exposition in situ Les Traversées, avec Valimage – l’histoire de la marine de Loire, avec l’association Les Carnutes – des exploitations agricoles, etc. Le tout guidé par des agriculteurs et ponctué de Lettres Semées interprétées par la compagnie les fous de bassan ! Des pauses de ravitaillement seront offertes aux marcheurs. Dimanche 19 septembre 2021, 14h30 Tavers, rendez-vous à l’Ancienne école de Tavers (7 avenue Jules Lemaître, 45190 Tavers) Durée 3h30 à 4h Réservation obligatoire au 02 38 44 95 95 ou sur le site de l’office du tourisme des Terres du Val de Loire Organisé par la Mairie de Tavers dans le cadre des Nouvelles Renaissances de la région Centre-Val de Loire avec les fous de bassan ! en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels, La Fromagette, Valimage, Les Carnutes, des agriculteurs de Tavers

Entrée libre, sur réservation

Balade à travers l’histoire et la ruralité à Tavers, entre le bourg et la Loire Ancienne école 7 avenue Jules Lemaître, Tavers Tavers Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Tavers Autres Lieu Ancienne école Adresse 7 avenue Jules Lemaître, Tavers Ville Tavers lieuville Ancienne école Tavers