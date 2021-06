Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac MEMOIRE EN CHAPELLES Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

MEMOIRE EN CHAPELLES Loudéac, 28 août 2021-28 août 2021, Loudéac. MEMOIRE EN CHAPELLES 2021-08-28 16:00:00 – 2021-08-29 19:00:00 Chapelle Saint Cado Cadélac

Loudéac Côtes d’Armor Diffusion de films d’archives dans les chapelles de Loudéac en accès libre.

Une diffusion de 8 films d’archives, en boucle (30 à 40 minutes au total), provenant des Fonds de la Cinémathèque de Bretagne. sur 4 sites : Chapelle du Ménec – Chapelle St-Guillaume – Chapelle St-Cado et la Chapelle St-Maurice. Une belle rencontre avec l’histoire locale.

La Chapelle Saint Cado, la paroisse de Cadélac est son église ont été mentionnées dès le XIIIe siècle. Aujourd’hui cette chapelle rappelle l’emplacement de l’église détruite en 1807.

