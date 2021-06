Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac MEMOIRE EN CHAPELLES Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac Côtes d’Armor Diffusion de films d’archives dans les chapelles de Loudéac en accès libre.

Une diffusion de 8 films d’archives, en boucle (30 à 40 minutes au total), provenant des Fonds de la Cinémathèque de Bretagne. sur 4 sites : Chapelle du Ménec – Chapelle St-Guillaume – Chapelle St-Cado et la Chapelle St-Maurice. Une belle rencontre avec l’histoire locale.

