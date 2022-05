MEMOIRE EN CHAPELLES Loudéac, 21 août 2022, Loudéac.

MEMOIRE EN CHAPELLES Le Ménec Chapelle du Ménec Loudéac

2022-08-21 15:30:00 – 2022-08-21 18:00:00 Le Ménec Chapelle du Ménec

Loudéac 22600

Le cinéma Quai des Images invite à découvrir le patrimoine bâti tout en valorisant l’histoire locale grâce au film.

À l’affiche des quatre dimanches, un documentaire en quatre parties : Les Gueules Bleues de Guerlédan, de Jean-Luc Chevé

Afin de restaurer le barrage hydroélectrique de Guerlédan, celui-ci a été mis en assec durant sept mois, en 2015. Près de deux millions de visiteurs sont venus admirer cette fabuleuse vallée. Pendant des siècles, des hommes se sont échinés à extraire des blocs de schistes en surface et dans des mines creusées le long des coteaux. Ils façonnaient des blocs de schiste pour en fabriquer diverses pièces, majoritairement des ardoises épaisses. Des descendants des carriers ont eux-mêmes proposé de témoigner des récits de leurs grands-parents. Les carriers furent les derniers à travailler au cœur de ces carrières qui furent englouties par le barrage en 1930. Les Gueules Bleues de Guerlédan est un passionnant et magnifique hommage aux ardoisiers qu’on appelait « les gueules bleues ».

Dimanche 24 juillet, Chapelle Cadélac : 1re partie du film

Dimanche 31 juillet, Chapelle Saint-Maurice : 2e partie du film

Dimanche 21 août, Chapelle du Ménec : 3e partie du film

Dimanche 28 août, Chapelle Saint-Guillaume : 4e et dernière partie du film

http://www.cinemaquaidesimages.org/

