Eysines Château Lescombes - Centre d'art contemporain Eysines, Gironde Mémoire d’un quartier : le May du Merle Château Lescombes – Centre d’art contemporain Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

Mémoire d’un quartier : le May du Merle Château Lescombes – Centre d’art contemporain, 19 septembre 2021, Eysines. Mémoire d’un quartier : le May du Merle

Château Lescombes – Centre d’art contemporain, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Projections, chansons, dédicaces… Venez à la grange du château Lescombes pour en apprendre davantage sur le bourg d’Eysines. Programme de la journée : * **16h : Projection** Documentaire réalisé par Julien Darblade : « Mémoire d’un quartier : le May du Merle » selon une idée originale de Jean-Marie Campet. (20 mn) 6 vidéos distinctes sur 6 chansons écrites de 1934 à 1947 par Maurice Lafon, eysinais, maraîcher et chansonnier. * **17h : dédicace** Présentation et dédicace du livre _Où est passée l’humanité ?_ Lettres et carnets de guerre 1914 -1919 de Gaston Lalumière, édition établie et présentée par Marie-Claire Latry et Guy Latry Plus d’info : [www.sauvonslebourg.org](http://www.sauvonslebourg.org)

Gratuit. Entrée libre.

Projections, chansons, dédicaces… Venez à la grange du château Lescombes pour en apprendre davantage sur le bourg d’Eysines. Château Lescombes – Centre d’art contemporain 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines Eysines Migron Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Château Lescombes - Centre d'art contemporain Adresse 198 avenue du Taillan, 33320 Eysines Ville Eysines lieuville Château Lescombes - Centre d'art contemporain Eysines