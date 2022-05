Mémoire d’un arbre Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret Lille Catégories d’évènement: Lille

Mémoire d'un arbre

Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret, 21 mai 2022, Lille.

le samedi 21 mai à 15:30

Mémoires d’un arbre ——————- Cie L’éléphant dans le boa ————————– ### L’histoire Une conteuse, un arbre qui parle et qui marche, des personnages en rapport avec les quatre éléments… … et la Nature à sauver avec l’aide du public. Découvrez une création pleine de poésie et de rire, où les spectateurs font des rencontres les sensibilisant au respect de l’environnement. Jeanne Joliconte sera notre guide pour une aventure magique… …faisant la part belle aux jolies histoires. Les arts se mêlent et s’entremêlent au service du plaisir des yeux et des oreilles : théâtre, jonglerie, échasses… La morale de l’histoire ? C’est aux enfants de la découvrir. Mais soyons assurés qu’ils regarderont la Nature d’un oeil différent… **à partir de 3 ans – durée 50 minutes** **Médiathèque de Wazemmes** **Salle Philippe Noiret** **134 rue de l’Abbé Aerts** **03 20 12 84 68** **Infos sur bm-lille.fr**

Gratuit, sur inscription

Spectacle jeune public
Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret
136, rue de l'abbé Aerts
Lille Wazemmes

2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T16:30:00

