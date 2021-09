Saint-Pierre-de-Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère, Saint-Pierre-de-Chartreuse Mémoire du village – Fêtes ensemble ! Première éditon Saint-Pierre-de-Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Catégories d’évènement: Isère

Saint-Pierre-de-Chartreuse

Mémoire du village – Fêtes ensemble ! Première éditon Saint-Pierre-de-Chartreuse, 17 septembre 2021, Saint-Pierre-de-Chartreuse. Mémoire du village – Fêtes ensemble ! Première éditon 2021-09-17 17:00:00 – 2021-09-17 22:00:00

Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère Saint-Pierre-de-Chartreuse « Fêtes ensemble !” Thème de la première édition de l’événement « Mémoire du village ». comiteanimationspc@gmail.com +33 7 71 17 07 43 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Pierre-de-Chartreuse Autres Lieu Saint-Pierre-de-Chartreuse Adresse Ville Saint-Pierre-de-Chartreuse lieuville 45.31455#5.80744