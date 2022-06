Mémoire des fêtes Bretonnes – Laurence Sibille – Léguer en fête Plouaret Plouaret Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-07-14 – 2022-08-15

Mémoire des fêtes Bretonnes – Laurence Sibille – Léguer en fête
Chapelle St Barbe, Plouaret
2022-07-14 – 2022-08-15

La disparition de la coiffe Bretonne laissa place à « la mode de la ville », la mode du costume des foules anonymes. Quelques dissidentes lutterent jusqu'au bout, elles furent malmenées, maltraitées au rang des bécassines. Pour ne pas oublier…. Gardons la lampe allumée.

