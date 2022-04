Mémoire de quartier Mainvilliers Mainvilliers Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Mainvilliers Eure-et-Loir Mainvilliers La ville de Mainvilliers vous propose de venir assister, vendredi 29 avril 2022 à 19h00 à la salle des fêtes, à la diffusion du film « Mémoire de Quartier » dans lequel des habitants et des professionnels partagent des souvenirs de la vie à la Banane. Lors de cette soirée, la ville diffusera les photographies des habitants ayant participé au concours sur la démolition de la « Banane » lancé fin février 2022. Ce sera l’occasion de voter pour les photos de votre choix. Une exposition sera par la suite affichée dans la Maison des Projets et sur les panneaux de la ville. +33 2 37 18 56 80 La ville de Mainvilliers vous propose de venir assister, vendredi 29 avril 2022 à 19h00 à la salle des fêtes, à la diffusion du film « Mémoire de Quartier » dans lequel des habitants et des professionnels partagent des souvenirs de la vie à la Banane. Lors de cette soirée, la ville diffusera les photographies des habitants ayant participé au concours sur la démolition de la « Banane » lancé fin février 2022. Ce sera l’occasion de voter pour les photos de votre choix. Une exposition sera par la suite affichée dans la Maison des Projets et sur les panneaux de la ville. villedemainvilliers

