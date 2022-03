Mémoire de quartier – Exposition & Rencontre Hippodrome des brûlins Saint-Aubin-lès-Elbeuf Catégories d’évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Mémoire de quartier – Exposition & Rencontre

du vendredi 1 avril au samedi 30 avril à Hippodrome des brûlins

Les habitants du quartier Arts Fleurs Feugrais ont accepté de participer au projet «Mémoire de quartier», initié par les Villes de Cléon et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf en 2020. Nous vous invitons à découvrir le résultat de ce travail à la fois scientifique et artistique qui vise à conserver et à transmettre la mémoire collective au travers de deux temps forts : une exposition photographique sur ce quartier et une soirée d’échanges consacrée aux souvenirs des habitants. Exposition Photos Transformations, démolitions, lieux marquants de la vie quotidienne… Autant d’instants immortalisés par Fabien Lestrade, photographe social professionnel. Découvrez ou redécouvrez les premières grandes étapes du chantier de Rénovation Urbaine au fil d’une quarantaine de clichés. Exposition Photos Hippodrome des brûlins Rue de Cléon, Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf Seine-Maritime

