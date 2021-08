Rochefort Musée Hèbre de Saint-Clément Charente-Maritime, Rochefort Mémoire de passages : d’une rive à l’autre Musée Hèbre de Saint-Clément Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Exposition temporaire _**Mémoire de passages, d’une rive à l’autre**_ **La folle histoire des projets de franchissement de la Charente ou comment des ingénieurs célèbres ou moins connus ont proposé de fabuleuses solutions** allant du tunnel aux ponts suspendus, tournants ou de bateaux, pour aboutir à la création du pont transbordeur entre 1898 à 1900, inventé par Ferdinand Arnodin. Documents originaux, maquettes, panneaux explicatifs, diaporama vous attendent… _Exposition prolongée jusqu’au 17 octobre 2021_

Gratuit. Visite libre. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Mise à disposition de gel hydroalcoolique. Respecter la jauge de visiteurs dans l’espace. Conditions pouvant évoluer selon les recommandations sanitaires.

