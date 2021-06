Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Mémoire de l’Art: les Dames de Bergerac et la Révolution Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Mémoire de l'Art: les Dames de Bergerac et la Révolution 2021-07-24

Les Dames de Bergerac et la Révolution est une reconstitution historique organisée par l'association « Mémoire de l'Art ». cet événement est gratuit est a lieu en plein air, Place du Livre de Vie, à côté de l'Eglise Saint Jacques.

