“Mémoire de gestes” Fontaine de la Rouguière, 17 octobre 2021, Barjols. “Mémoire de gestes”

Fontaine de la Rouguière, le dimanche 17 octobre à 14:30

Balade sonore et chorégraphique à la découverte du patrimoine industriel de Barjols et de l’histoire de ses tanneries. Avec le son et la danse, cette balade unique en son genre vous propose une lecture originale. Création sonore : Christophe Modica Chorégraphie, Performance : Caroline Brotons / act-arts.com

Gratuit sur réservation (Office de tourisme Provence Verte & Verdon)

Balade artistique à la découverte de l'architecture de Barjols

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T16:00:00

