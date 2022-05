Mémoire : comment certains patients ont permis d’en percer les mystères Aix-en-Provence, 9 juin 2022, Aix-en-Provence.

6 6 La mémoire est une capacité essentielle à notre vie de tous les jours. Elle vous permet de savoir qui vous êtes, de vous rappeler de votre passé, de vous projeter dans l’avenir, et bien plus encore.

Mais la compréhension de la mémoire n’aurait pas pu se faire sans l’étude de femmes et d’hommes qui touchés par la maladie ont permis d’aider à en percer les mystères.



Nous nous intéresserons au fonctionnement de la mémoire, notamment en retraçant l’histoire de certains de ces individus.

Conférence animée par Christophe Rodo, Neuroscientifique et vulgarisateur avec le podcast “La Tête Dans Le Cerveau”

