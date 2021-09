Mémoire & Citoyenneté : Mémoriaux de l’Armistice, de l’internement et de la déportation Espace Jeunes Anne Frank, 21 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

_Le cycle “Mémoire & Citoyenneté” permet à toutes et à tous de (re)découvrir notre histoire et de s’ouvrir à différents sujets citoyens. En outre, ce cycle est une opportunité pour participer à des sorties, des visites et des commémorations. Une belle occasion pour renforcer ses connaissances au travers d’actions interactives et immersives afin de se forger son propre avis sur les temps forts de notre Histoire. Les membres du Conseil Communal des Jeunes investissent généralement cette programmation qui reste ouverte aux jeunes de la Ville._ **Mémoriaux de l’Armistice, de l’internement et de la déportation** Une journée à Compiègne pour 2 lieux de mémoires incontournables : le mémorial de l’Armistice consacré à l’emblématique wagon des Armistices 1918 et 1940 et le Mémorial de l’internement et de la déportation sur le site même de l’ancien camp de Royallieu. **Samedi 21 mai 2022 à la journée.** **_Renseignements_** : Espace Jeunes Anne Frank, 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux. Tél : 01 41 23 83 50 – [[espacejeunes@ville-issy.fr](mailto:espacejeunes@ville-issy.fr)](mailto:[espacejeunes@ville-issy.fr](mailto:espacejeunes@ville-issy.fr)) **_Inscriptions_** : Sur place, à l’Espace Jeunes Anne Frank ou par mail à [espacejeunes@ville-issy.fr](mailto:espacejeunes@ville-issy.fr). Autorisation parentale pour les mineurs. L’ensemble de cette programmation est gratuit. **_Conditions_** : Avoir entre 11 et 25 ans. Être adhérent au CLAVIM. Repas du midi non pris en charge pour les sorties à la journée.

