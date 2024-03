Mémoire chocolatée: visite découverte enfants MEG Genève, dimanche 7 juillet 2024.

Mémoire chocolatée: visite découverte enfants Une expérience inédite qui vous emmène suivre le chemin du chocolat de la cabosse à la plaque. Exposition temporaire. Le dimanche 7 juillet, de 10h15 à 11h, et de 11h15 à 12h. Dimanche 7 juillet, 10h15, 11h15 MEG CHF 0.-

Viens découvrir au travers de chants, poésies, jeux et danses, comment, portées à bout de bras, les fèves de chocolat arrivent entre tes doigts. D’où viennent-elles, comment elles se cultivent, se récoltent ou se sèchent ?

Comment petit-e-s et grand-e-s, à la sueur de leurs fronts, affolent nos papilles et rythment nos saisons! Une expérience inédite qui vous emmène suivre le chemin du chocolat de la cabosse à la plaque.

Parcours inspiré de l’ouvrage Chocolaté – Le goût amer de la culture du cacao de Samy Manga. Publié aux Editions Ecosociété de Montréal.

Ce parcours a été co-contruit et est animé par Myriam Boucris, musicienne et comédienne fondatrice de la compagnie Tohu Wa Bohu et Samy Manga, écrivain, ethnoMusicien Plasticien, Militant Ecopoète.

L’activité est adaptée aux enfants de 2 à 7 ans accompagné-e-s d’un adulte mais ouverte à tous et à toutes avec ou sans enfant.

L’activité a lieu deux fois dans la journée, une fois de 10h15 à 11h puis de 11h15 à 12h.

Cet événement est gratuit et sans inscription (dans la limite des places disponibles). Merci de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du MEG.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

Crédit Samy Manga