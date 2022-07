Mémo Arts de mer Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Mémo Arts de mer Penvénan, 25 juillet 2022, Penvénan. Mémo Arts de mer

39 rue de belane Salle des marais port-blanc Penvénan Côtes d’Armor Salle des marais 39 rue de belane

2022-07-25 10:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Salle des marais 39 rue de belane

Penvénan

Côtes d’Armor Penvénan Peinture sur morceaux de bateaux

(scène de mer, pêcheurs, poissons etc.) sidanerbrigitte@hotmail.com Peinture sur morceaux de bateaux

(scène de mer, pêcheurs, poissons etc.) Salle des marais 39 rue de belane Penvénan

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Autres Lieu Penvénan port-blanc Adresse Penvénan Côtes d'Armor Salle des marais 39 rue de belane Ville Penvénan lieuville Salle des marais 39 rue de belane Penvénan Departement Côtes d'Armor

Penvénan port-blanc Penvénan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penvenan/

Mémo Arts de mer Penvénan 2022-07-25 was last modified: by Mémo Arts de mer Penvénan Penvénan port-blanc 25 juillet 2022 39 rue de belane Salle des marais port-blanc Penvénan Côtes d'Armor

Penvénan Côtes d'Armor