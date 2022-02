Memento mori Marseille 3e Arrondissement, 23 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

« Certes si les instruments sont prisez à proportion qu’ils imitent mieux la voix…il me semble que l’on ne doit pas refuser le prix à la Viole, qui contrefait la voix en toutes ses modulations & même en ses accents les plus significatifs de tristesse & de joye » Marin Mersenne



De tous temps la viole a été intimement liée à la mort. Elle accompagne les plaintes funèbres de l’Allemagne protestante, les élégies anglaises, c’est elle aussi qui accompagne les dernières paroles du Christ dans la Passion selon St Jean de J.S. Bach.



En France, la viole est l’instrument privilégié du « tombeau », un genre né des luthistes du XVIIe siècle auquel elle apporte à la fois la mélancolie de son timbre et une déploration qui peut aller jusqu’à la violence. La mort est même parfois mise en scène comme dans le concert de Mr de Ste Colombe qui convoque carillon, Charon, les pleurs des proches pour se terminer sur la Joye des Elizées… Mort et Transfiguration avant la lettre.



Le concert se termine avec un certain humour par la description d’une opération chirurgicale subie par son compositeur, Marin Marais, et son happy end !





Programme : Tombeaux et plaintes pour les violes, théorbe et clavecin au XVIIe



Lucile Boulanger, basse de viole

Ricercar Consort

Mathias Ferré, basse de viole

Pierre Gallon, clavecin

Daniel Zapico, théorbe

