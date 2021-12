Toulouse Espace Job Haute-Garonne, Toulouse Memento Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Memento Espace Job, 11 février 2022, Toulouse. Memento

Espace Job, le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Cinéma —— **Christopher Nolan, 2000, 1h54, VO** Leonard Shelby souffre d’une forme rare et incurable d’amnésie. Malgré cela, il doit trouver l’assassin de sa femme. Une expérience narrative passionnante de Christopher Nolan, l’auteur de _Dunkerque_ et _Inception_.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse