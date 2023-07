Visite de l’exposition : « Full sentimental » Memento – Espace départemental d’art contemporain Auch, 16 septembre 2023, Auch.

Visite de l'exposition : « Full sentimental »

Dans le cadre de son édition estivale, l’espace départemental d’art contemporain Memento rouvre ses portes pour une nouvelle exposition collective célébrant le pouvoir des émotions. Et si, dans nos sociétés actuelles, l’émotion se raréfiait comme l’eau ?

L’exposition replace les fondements de nos pratiques ancestrales et actuelles au cœur d’une envie commune : faire du lieu une « bulle sentimentale » où l’intelligence émotionnelle se célèbre par la création. Dans la tradition des mascarades et autres « bascules festives », l’exposition explore le dérèglement et le « lâcher prise »… quand la musique soigne les corps et les âmes, quand les masques et les confettis célèbrent l’humain. Cet été, Memento devient le terrain de jeu des émotions pures.

Memento – Espace départemental d'art contemporain 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Ancien Carmel du XIXe siècle, ancienne archives départementales, désormais espace d'art contemporain.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

