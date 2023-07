Visite libre de ce centre d’art départemental Memento – Espace départemental d’art contemporain Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Visite libre de ce centre d’art départemental Memento – Espace départemental d’art contemporain Auch, 16 septembre 2023, Auch. Visite libre de ce centre d’art départemental 16 et 17 septembre Memento – Espace départemental d’art contemporain Gratuit. Entrée libre. En partenariat avec l’Artothèque de Caen, la galerie Art : concept et la galerie Semiose :

Venez découvrir cet espace départemental d’art contemporain installé dans un ancien couvent de carmélites. Memento est un lieu atypique où se conjuguent les traces du passé et la création contemporaine. Cet ancien carmel, devenu archives départementales, se mue au fil des ans pour offrir aux visiteurs une expérience unique de découverte d’œuvres d’art au cœur d’une bâtisse hors du temps. Cette année, l’exposition Full sentimental vous invite à vivre les émotions différemment. Memento – Espace départemental d’art contemporain 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 06 42 53 http://www.memento-gers.com http://facebook.com/memento.expo.gers/ Ancien Carmel du XIXe siècle, ancienne archives départementales, désormais espace d’art contemporain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Conseil départemental 32 – J. Laporte Détails Catégories d’Évènement: Auch, Gers Autres Lieu Memento - Espace départemental d'art contemporain Adresse 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch Ville Auch Departement Gers Lieu Ville Memento - Espace départemental d'art contemporain Auch

Memento - Espace départemental d'art contemporain Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/