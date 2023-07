Rencontres intimes avec l’art Memento – Espace départemental d’art contemporain Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Rencontres intimes avec l’art Memento – Espace départemental d’art contemporain Auch, 16 septembre 2023, Auch. Rencontres intimes avec l’art Samedi 16 septembre, 11h00 Memento – Espace départemental d’art contemporain Gratuit. Entrée libre. Plus d’infos sur https://memento.gers.fr/accueil ou sur https://www.instagram.com/memento_auch/ Dans le cadre de l’exposition Full sentimental, l’équipe des médiateurs de Memento vous invite deux samedis par mois à profiter d’un tête-à-tête privilégié. Profitez ainsi d’un temps de découverte privilégié d’une œuvre de l’exposition. Rencontrez des invités-surprises et profitez de conversations qui permettent de dévoiler autrement les créations présentées. Émotions et sensations seront au rendez-vous. Memento – Espace départemental d’art contemporain 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 06 42 53 http://www.memento-gers.com http://facebook.com/memento.expo.gers/ Ancien Carmel du XIXe siècle, ancienne archives départementales, désormais espace d’art contemporain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

