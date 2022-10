Visite à plusieurs voix de l’exposition « Résidence Secondaire à Memento » MEMENTO Espace départemental d’art contemporain Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Visite à plusieurs voix de l’exposition « Résidence Secondaire à Memento » MEMENTO Espace départemental d’art contemporain, 14 octobre 2022, Auch. Visite à plusieurs voix de l’exposition « Résidence Secondaire à Memento » Vendredi 14 octobre, 18h30 MEMENTO Espace départemental d’art contemporain

Gratuit. Sur inscription.

Journées nationales de l’architecture MEMENTO Espace départemental d’art contemporain 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

05 62 06 42 53 https://memento.gers.fr MEMENTO est né de la volonté de réveiller par la création contemporaine un ancien Carmel fermé depuis 10 ans. Propriété du Conseil Départemental du Gers, cet espace en perpétuelle rénovation, souhaite créer une dynamique artistique sur un plan territorial, national et international en s’associant avec les artistes et les institutions culturelles de la scène artistique actuelle. Le CAUE et le Syndicat des Architectes du Gers s’associent à Memento pour célébrer ensemble l’ouverture des JNA et du Mois de l’Architecture en Occitanie autour de l’exposition « Résidence secondaire ». de 18h30 à 20h00 : Visite de l’exposition

Trois histoires habitent l’architecture de Memento, ancien Carmel, anciennes archives départementales, ce lieu est aujourd’hui réveillé par les artistes d’art contemporain et leurs œuvres. Une visite à plusieurs voix (médiateurs, architectes, artistes, …) sera l’occasion d’une plongée sur le temps qui passe et trouve ses traces dans cette ancienne bâtisse. Nous aborderons la manière dont les œuvres et les artistes habitent, investissent un lieu, un existant… de 20h00 à 21h00 : Présentation

Présentation par le Syndicat des Architectes du Gers du projet de Maison de l’Architecture et du programme des JNA et du Mois de l’Architecture dans le Gers (du 14 octobre au 14 Novembre).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T18:30:00+02:00

2022-10-14T21:00:00+02:00 ©Memento

