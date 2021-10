Même si ça brûle Espace Roguet, 26 novembre 2021, Toulouse.

Même si ça brûle

Espace Roguet, le vendredi 26 novembre à 20:00

**Le 21 avril 1944, elle a obtenu le droit de vote, non ?** **En 1965, le droit d’ouvrir un compte bancaire ?** **Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, non ?** **Juin 2020, allô 3919, j’écoute !** **Le sujet est terrible, sociétal, médiatique et médiatisé – enfin.** On continue pour autant à égrainer, jour après jour, le nombre des victimes (de coups, d’acharnements, d’insanités), on continue à comptabiliser les mort.e.s. Urgence. Même si ça brûle questionne l’injustice (l’injuste/le non juste), l’arbitraire (les croyances arbitraires, plaquées, héritées, instituées, élevées au rang de normes). Même si ça brûle dénonce les assignations erronées, longtemps enseignées comme justes et fondées Avec Anne Lefevre

