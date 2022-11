Même pas peur

Même pas peur, 24 novembre 2022, . Même pas peur



2022-11-24 – 2022-11-24 EUR 7.5 7.5 Quand l’imaginaire nous joue des tours, avoir peur et se faire peur est un jeu d’enfant. « Moi, des peurs, j’en ai des tas… » Des petites qui piquent, des grosses qui croquent, Cric, crac croc…C’est le loup ? Peur du loup, du noir, du tonnerre… ? Une histoire pour se faire peur, tout en douceur.



A la suite de la représentation les enfants et les adultes sont invités à découvrir L’espace scénique et les éléments.



Mise en scène : Chantal et Lison

Cie Zita la Nuit

Dès 6 mois Une histoire pour se faire peur, tout en douceur. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville