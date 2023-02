MÊME PAS PEUR – RENDEZ-VOUS CONTES ! Salle Polyvalente, 1 mars 2023, L'Orbrie L'Orbrie.

MÊME PAS PEUR – RENDEZ-VOUS CONTES !

2023-03-01 15:00:00 – 2023-03-01 15:50:00

Même pas peur

MERCREDI 1 MARS – 15H00

Lieu : Salle Polyvalente de l’Orbrie (14 Chemin de la Noue)

Durée : 50 min

Public : A partir de 6 ans

Tarif : gratuit (places limitées – réservation à l’Office de Tourisme). Les adultes accompagnants doivent également réserver leur place.

Jérôme Aubineau – Sweet tracteur

En duo avec Philippe Meunier, guitariste

Un frais tapage d’histoires chahuteuses !

Il y aurait des loups…

Des beaux, des gentils, des méchants, des loups partout

Des loups qui dansent le rap.

Et quelques sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit.

Des sorcières particulièrement zénervées !

Dans ce spectacle, conteur et musicien jouent les trafiquants d’histoires traditionnelles… ils les pèsent, les soupèsent, les dissèquent, les mélangent pour mieux jouer et sourire avec elles…Alors, il se pourrait bien que tout ne soit pas à sa place … Drôle, tendre, inventif, « Même pas peur ! » swingue gaiement aux accents de la guitare, tous crocs et griffes dehors.

Goûter offert par la commune de l’Orbrie à l’issue du spectacle.

Nouveau : et si vous covoituriez pour aller aux spectacles !

Que vous proposiez un trajet ou que vous en cherchiez un pour ce spectacle, rendez-vous sur https://covoiturage.fontenayvendee.fr/covoiturages-evenements/2383/Meme-pas-peur—–Festival-Rendez-vous-Contes et créez votre compte.

Chaque personne proposant un trajet aura droit à un kit Mobi contes à récupérer à l’entrée !

Festival organisé par la ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée. En partenariat avec la commune de L’Orbrie.

Pendant un mois, sillonnez le pays et mettez-vous à l’heure de la convivialité et des rencontres. Suivez ces artistes, souffleurs de verbes et de folies qui viennent ré-enchanter nos vies …

