Archives départementales de l'Aude, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

**Spectacle d’Hélène Bardot, conteuse**. La trajectoire d’un personnage d’un conte collecté par Jean Guilaine dans la vallée du Lauquet. L’histoire d’une destinée individuelle, prétexte pour évoquer des histoires collectives « cru Corbières ». Contes, légendes et superstitions, récits de vies, témoignages, poésie, recueillis sur le territoire et re-palabrés pour donner naissance à une veillée où chacun peut prendre la parole… puisque, après le récit de l’épopée de Paul-sans-Peur, les « écouteurs » sont invités à devenir « diseurs », au cours d’une «parlotte» pour échanger d’autres histoires, d’autres anecdotes, racontées ou vécues dans les Corbières. Spectacle d’Hélène Bardot, conteuse. Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude Bernard 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T20:30:00

