Museon Arlaten – Musée de Provence, le dimanche 6 mars à 10:30

Dans le cadre des Premiers dimanches du mois, jours de **gratuité** au musée, nous vous proposons un conte pour faire fuir la peur, autour d’une légende locale. **Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte**. Mi-conte, mi-atelier, ce petit moment au musée est une rencontre entre les tout-petits, leurs parents et l’animal légendaire du musée : **la Tarasque.** On apprendra que la peur prend souvent des formes terribles pour nous impressionner. Mais on verra aussi qu’avec un peu d’imagination et quelques grigris, **la peur peut être réduite à un monstre tout riquiqui** ! **Durée : 20 mn**. **Réservation conseillée au 04 13 31 51 90 ou** [**[reservation.museon@departement13.fr](mailto:reservation.museon@departement13.fr)**](mailto:reservation.museon@departement13.fr)

Un conte pour les 2-5 ans inspiré par une fameuse légende de Provence Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles

2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T11:00:00

