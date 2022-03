Même pas peur ! La Trésorerie,, 10 mars 2022, Nice.

Même pas peur !

du jeudi 10 mars au jeudi 23 juin à La Trésorerie,

Il s’agira de sensibiliser le public à travers une approche pédagogique et impliquante. Des rencontres, des projections, des lectures seront proposées. Un artiste, sensibilisé à ces enjeux, Moa Ferreira accompagnera le groupe à travers des discussions et des présentations d’œuvres d’artistes qui donneront lieu à des invitations par les jeunes à choisir un ou plusieurs artistes avec lesquels ils travailleront pour réaliser une édition de dessins. Ces dessins feront l’objet de publications qui seront distribuées dans les lieux d’accueil ou des espaces d’attente (centre de loisirs, écoles, médecins, centres sociaux…).

Sur inscription et adhésion à l’association

Sensibiliser les plus jeunes, par une approche artistique, et leur faire prendre conscience de la nécessité à lutter contre le racisme, et contre la haine anti-LGBT.

La Trésorerie, 13 rue trachel, 06000 Nice Nice Vernier Alpes-Maritimes



