Halle aux grains, le dimanche 30 janvier 2022 à 10:45

FAIRE SES PREMIERS PAS AVEC L’ORCHESTRE. A PARTIR DE 8 ANS Une exploration musicale pour jouer à se faire peur. Sorcières et monstres prennent possession de l’orchestre et font souffler sur celui-ci un grand vent de magie ! À la baguette, Christophe Mangou embarque les familles pour un tour d’horizon de pages pleines de surprises. Christophe Mangou / Direction ▬▬ Extraits de différentes oeuvres Faire ses premiers pas avec l’orchestre Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-01-30T10:45:00 2022-01-30T12:00:00

