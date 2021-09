Albert Escalier du rire Albert, Somme Même pas peur – Guillaume Pierre Escalier du rire Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Même pas peur – Guillaume Pierre Escalier du rire, 22 octobre 2021, Albert. Même pas peur – Guillaume Pierre

du vendredi 22 octobre au samedi 23 octobre à Escalier du rire

Pas réellement stand-up, pas une galerie de personnages, “Même pas peur” est un spectacle vivant à l’interactivité débridée et assumée à 200% ! Irrévérencieux, mais jamais vulgaire. Il porte un regard espiègle sur notre monde… Il se moque de lui-même, soulève les voile des interdits, chiffonne les vérités toutes faites, s’amuse les ont-dit, et prend plaisir à titiller le spectateur… Avec l’air de ne pas y toucher, le grand gamin, crayonne la vie avec la pointe de son impertinence. ” Même pas peur ” est un spectacle croustillant, plein de fraîcheur et d’humour Dans “Même pas peur”, Guillaume parle de son excès de vitesse en kangoo jaune, des cours de danse et de violon de sa fille, du robot de cuisine allemand offert à sa copine, il imagine F.Hollande en rappeur, partage son expérience d’enfant de choeur et orchestre son mariage en direct… Le reste est à découvrir…

17€ (TR 15€)

Un one-man show de Guillaume Pierre Escalier du rire Rue de Birmingham, Albert Albert Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:00:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albert, Somme Autres Lieu Escalier du rire Adresse Rue de Birmingham, Albert Ville Albert lieuville Escalier du rire Albert