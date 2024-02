Même pas Peur: exposition photos Les Arches Cityonnes Paris, vendredi 8 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au vendredi 15 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

vendredi

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Un duo mère-fille, la première photographe et la seconde

maquilleuse, dénonce les atteintes aux droits des femmes pour appeler à la lutte.

Rencontre avec une photographe et sa fille maquilleuse. Leur art fusionne pour appeler à la lutte, capturant la force et la résilience féminines en quelques clichés puissants. Ensemble, elles élèvent la voix, prêtes à inspirer le changement et à défendre les droits des femmes.

Vernissage vendredi 8 Mars 18:30

Les Arches Cityonnes 4 rue Saint Martin 75004 Paris

©Flavia Raddavero : Un duo mère-fille, la première photographe et la seconde maquilleuse, dénonce les atteintes aux droits des femmes pour appeler à la lutte.