MEME PAS PEUR DU NOIR THEATRE DAUDET, 6 février 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

MEME PAS PEUR DU NOIR THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-02-18 (2023-02-06 au ) 10:01. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Ce soir, Isidore n’arrive pas à s’endormir. Mais l’heure tourne et demain…il y a école.Pourtant, quelque chose semble le tracasser. Est-ce ce drôle de bruit dans la rue, ces ombres mystèrieuses ou encore ses jouets qui semblent s’animer quand il ferme les yeux ?Tout est prétexte pour repousser l’heure du coucher. Et si c’était tout simplement la peur du noir ?Avec les enfants, Nicolas va aider Isidore à surmonter ses angoisses. Un spectacle qui traite d’une manière très douce des frayeurs nocturnes. Magie, musique, ventriloquie et participation des enfants.

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

