MÊME PAS PEUR DU NOIR

2023-03-18 11:00:00 11:00:00 – 2023-03-18 CIE SENS EN EVEIL ( 13 )

Tout public > 3 ans. Durée 25 min

Ce soir, Isidore n’arrive pas à s’endormir. Mais l’heure tourne et demain… il y a école. Pourtant, quelque chose semble le tracasser. Est-ce ce drôle de bruit dans la rue, ces ombres mystérieuses ou encore ses jouets qui semblent s’animer quand il ferme les yeux ? Tout est prétexte pour repousser l’heure du coucher. Et si c’était tout simplement la peur du noir ? Avec les enfants, Nicolas va aider Isidore à surmonter ses angoisses.

Un spectacle qui traite d’une manière très douce des frayeurs nocturnes. Magie, musique, ventriloquie et participation des enfants. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

